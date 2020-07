Juve zu Beginn des Champions-League-Turniers ohne Douglas Costa

Rom (SID) - Der ehemalige Bayern-Profi Douglas Costa wird dem italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin bei der Fortsetzung der Champions League zunächst fehlen. Wie der Spitzenreiter der Serie A mitteilte, zog sich der Brasilianer beim vergebenen ersten Meister-Matchball bei Udinese Calcio (1:2) eine "Verletzung zweiten Grades an den Adduktoren des rechten Oberschenkels" zu und wird mindestens zwei Wochen fehlen. Ein Einsatz im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse am 7. August gegen Olympique Lyon ist damit nahezu ausgeschlossen.

Ob Costa bei einem möglichen Weiterkommen beim Finalturnier in Lissabon dabei sein kann, soll nach einer Untersuchung in 15 Tagen entschieden werden, so der Verein. Juve muss im Achtelfinale einen 0:1-Rückstand drehen. Im Halbfinale könnten die Bianconeri auf den deutschen Rekordmeister Bayern München treffen, bei dem Costa in der Zeit von 2015 bis 2017 zu einem internationalen Topspieler reifte.

In der Serie A wird Costa sicher nicht mehr zum Einsatz kommen. Für den neunten Scudetto in Folge brauchen die Turiner maximal noch einen Sieg aus den verbleibenden drei Partien.