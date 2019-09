Juventus: Sarri kehrt auf Trainerbank zurück

Köln (SID) - Maurizio Sarri feiert nach seiner Lungenentzündung am kommenden Wochenende sein Pflichtspieldebüt als Trainer des italienischen Fußball-Rekordmeisters Juventus Turin. Wie Juve am Donnerstag mitteilte, wird der 60-Jährige die "Bianconeri" am Samstag beim Auswärtsspiel in Florenz erstmals in einem Pflichtspiel betreuen.

Juve-Trainer Maurizio Sarri soll sich erholen © SID

Seit Mitte August hatte Sarri mit einer Lungenentzündung zu kämpfen und verpasste deshalb die ersten beiden Ligaspiele. Während der Länderspielpause hatte er erstmals wieder das Training der Turiner geleitet. Sarri war erst vor der Saison von Europa-League-Sieger FC Chelsea zum Klub um Superstar Cristiano Ronaldo gewechselt.