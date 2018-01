Juventus Turin mit Khedira auf Finalkurs

Bergamo (SID) - Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat den Grundstein für seinen vierten Pokalsieg in Serie gelegt. Mit Weltmeister Sami Khedira in der Startelf kam der Rekordpokalsieger (zwölf Titel) im Halbfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo zu einem 1:0 (1:0)-Erfolg und verschaffte sich damit eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 28. Februar.

Khedira behielt mit Juve in Bergamo den Durchblick © SID

Gonzalo Higuain brachte den Favoriten früh in Führung (3.). Alejandro Gomez vergab für den Europa-League-Gegner von Borussia Dortmund die große Chance zum Ausgleich, als er mit einem Handelfmeter an Torwart-Legende Gianluigi Buffon (25.) scheiterte.

Im zweiten Halbfinal-Hinspiel stehen sich am Mittwoch der AC Mailand und Lazio Rom gegenüber.