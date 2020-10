Juventus meldet Khedira nicht für die Champions League

Rom (SID) - Rio-Weltmeister Sami Khedira bleibt vorerst bei Juventus Turin, der italienische Fußball-Rekordmeister hat ihn allerdings nicht für die Champions League gemeldet. Die Liste der Profis, mit denen Trainer Andrea Pirlo in der Königsklasse an den Start geht, wurde am Dienstag veröffentlicht. Turin spielt in der Gruppe G gegen den FC Barcelona, Dynamo Kiew und Ferencvaros Budapest.

Wieder zurück im Training: Sami Khedira © SID

Juve war mit seinen Bemühungen, sich von Khedira zu trennen, gescheitert. Der 33-Jährige stemmte sich hartnäckig gegen eine Auflösung seines bis 2021 laufenden Vertrages und wird demnach zumindest bis Januar in Turin bleiben. Unklar ist, ob er unter dem neuen Coach Pirlo nach einer abermaligen Verletzungspause noch eine Zukunft auf dem Platz haben wird. Der Ex-Stuttgarter war 2015 zu Juve gewechselt, mehrfach warfen ihn seitdem Verletzungen zurück.