Juventus siegt bei Ronaldo-Debüt glücklich

Verona (SID) - Beim Pflichtspieldebüt von Weltfußballer Cristiano Ronaldo war Titelverteidiger Juventus Turin zum Saisonstart der Serie A mit dem Glück im Bunde. Der italienische Rekordmeister feierte mit dem von Real Madrid für 117 Millionen Euro verpflichteten Portugiesen in der Startelf einen schmeichelhaften 3:2 (1:1)-Erfolg bei Chievo Verona und ließ dabei noch viele Wünsche offen. CR7 deutete einige Male seine Klasse an, dem 33-Jährigen fehlte aber die Durchschlagskraft.

Cristiano Ronaldo blieb ohne Treffer bei seinem Debüt © SID

Den Siegtreffer für die Gäste erzielte Joker Federico Bernardeschi in der dritten Minute der Nachspielzeit. Die Gäste hatten einen Start nach Maß erwischt. Bereits in der 3. Minute brachte Sami Khedira, der sich unter der Woche für einen Neustart in der deutschen Nationalmannschaft bereit erklärt hatte, den 34-maligen Champion in Front.

In der 38. Minute gelang dem früheren Nürnberger Mariusz Stepinski der Ausgleich für die Hausherren, ehe Emanuele Giaccherini in der 56. Minute per Foulelfmeter Verona in Führung brachte. Leonardo Bonucci (75.) glich für den Titelverteidiger aus, bei dem der vom FC Liverpool verpflichtete Neuzugang Emre Can in der 86. Minute eingewechselt wurde. Bernardeschi sorgte dann für den Sieg.

Eine ordentliche Leistung bot im Juve-Tor der polnische Nationalkeeper Wojciech Szczesny, der das schwere Erbe von Klub-Ikone Gianluigi Buffon angetreten hat. Der 40-Jährige war im Sommer zu Paris St. Germain gewechselt.

Vor dem Spiel gab es eine Gedenkminute für die Opfer der Brückenkatastrophe von Genua, zudem spielten beide Teams wie alle anderen Mannschaften am ersten Spieltag auch mit Trauerflor. Die beiden Spiele von Sampdoria Genua gegen AC Florenz und CFC Genua beim AC Mailand waren im Zuge der Tragödie verlegt worden.