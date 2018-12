Juventus siegt im Turiner Derby

Turin (SID) - Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin zieht dank eines Jubiläumstores von Superstar Cristiano Ronaldo in der Serie A weiter einsam seine Kreise. Der weiterhin ungeschlagene Tabellenführer gewann das Stadtderby gegen den FC Turin 1:0 (0:0) und liegt mit 46 Punkten elf Zähler vor dem SSC Neapel. Die Mannschaft des ehemaligen Bayern-Coachs Carlo Ancelotti kann den Abstand am Sonntag (18.00 Uhr) bei Cagliari Calcio wieder verkürzen.

Juventus Turin holt 3 Punkte im Turiner Derby © SID

Ronaldo traf in der 70. Minute per Foulelfmeter für die Gäste, bei denen der deutsche Nationalspieler Emre Can in der Startformation stand. Es war das 5000. Tor Juves in der Serie A.

Dritter ist weiterhin Inter Mailand. Das Team von Trainer Luciano Spalletti gewann durch einen verwandelten Handelfmeter von Mauro Icardi (76.) 1:0 (0:0) gegen Udinese Calcio. Inter hat 32 Punkte.