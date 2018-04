Juwel Doncic meldet sich für NBA-Draft an

Madrid (SID) - Das slowenische Ausnahmetalent Luka Doncic hat sich offenbar für den diesjährigen Draft der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA angemeldet. Das berichtet Yahoo Sports. Der 19 Jahre alte Europameister steht derzeit beim spanischen Spitzenklub Real Madrid unter Vertrag und könnte bei der Talenteverteilung am 21. Juni in New York als erster Spieler ausgewählt werden.

Luka Doncic hat sich zum NBA-Draft angemeldet © SID

Doncic, mit den Königlichen je zweimal Meister und Pokalsieger, wäre der erste europäische Top-Pick seit dem Italiener Andrea Bargnani 2006. Auch der Berliner Moritz Wagner vom US-College-Team Michigan Wolverines will beim Draft seine Chance suchen. Ein weiterer Teilnehmer könnte der deutsche Nationalspieler Isaac Bonga von Bundesligist Frankfurt Skyliners sein.