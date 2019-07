KSC verlängert mit Trainer Schwartz bis 2021

Karlsruhe (SID) - Zweitliga-Aufsteiger Karlsruher SC hat noch vor dem ersten Punktspiel der Saison am Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden (15.30 Uhr/Sky) die Zusammenarbeit mit Trainer Alois Schwartz um ein Jahr verlängert. Der KSC teilte am Freitag mit, dass der 52-Jährige einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterzeichnet hat.

"Alois Schwartz hat in den vergangenen beiden Jahren hervorragende Arbeit geleistet, so dass es uns sehr wichtig war, unseren Weg auch in Zukunft weiter gemeinsam zu gehen", sagte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther. Schwartz war im August 2017 nach Karlsruhe gekommen.