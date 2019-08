KSC wirft Hannover aus dem Pokal - Stuttgart mit Zittersieg

Karlsruhe (SID) - Für Bundesliga-Absteiger Hannover 96 ist der Fehlstart in die neue Saison perfekt. Nach nur einem Punkt aus zwei Spielen in der Meisterschaft verabschiedeten sich die Niedersachsen gleich in der ersten Runde des DFB-Pokals durch ein 0:2 (0:0) bei Zweitliga-Aufsteiger Karlsruher SC. Für den neuen 96er-Trainer Mirko Slomka könnte es nach der Pleite an seiner alten Wirkungsstätte schon früh in der Saison ungemütlich werden.

Erzielte das 2:0 für den KSC: Marvin Wanitzek © SID

Letztmals war Hannover in der Spielzeit 2010/11 in der ersten Pokalrunde gescheitert. Besser lief es für Mitabsteiger VfB Stuttgart, der sich 1:0 (1:0) bei Drittligist Hansa Rostock durchsetzte.

Für den KSC machten Lukas Grozurek (53.) und Marvin Wanitzek (61., Foulelfmeter) den dritten Sieg im dritten Pflichtspiel dieser Spielzeit perfekt. Marc Lorenz traf für die überlegenen Badener zudem noch den Pfosten. Der Überraschungstabellenführer der 2. Bundesliga, der im vergangenen Jahr noch als Drittligist gegen den damaligen Bundesligisten Hannover in der ersten Runde mit 0:6 untergegangen war, zog erstmals seit 2014 wieder in die zweite Runde ein.

Stuttgart, das als Erstligist vergangene Saison in der ersten Runde 0:2 in Rostock verloren hatte, tat sich erneut im Ostseestadion schwer. Nach der Führung durch Hamadi Al Ghaddioui (19.) mussten die Schwaben bis zum Schluss ums Weiterkommen bangen.