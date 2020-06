Kaepernick steigt bei Online-Plattform Medium ein

Washington (SID) - Der frühere Football-Star Colin Kaepernick steigt als Vorstandsmitglied bei der Online-Plattform Medium ein. Zudem geht der Verlag eine Zusammenarbeit mit Kaepernicks Unternehmen "Kaepernick Publishing" ein, "um Geschichten über Bürgerrechte in Amerika zu veröffentlichen", teilte Medium-Gründer Evan Williams mit.

Colin Kaepernick im Oktober 2016 © SID

Der 32 Jahre alte Kaepernick schrieb bei Twitter, dass er sich darauf freue, "neue Möglichkeiten für Schwarze Schriftsteller zu schaffen". Medium erreicht im Internet mit verschiedenen Blogs rund 170 Millionen Leser monatlich.

Der in der Profiliga NFL in Ungnade gefallene Kaepernick hatte im September 2016 die "Take a Knee"-Bewegung als Zeichen des Protests gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA angestoßen. Während der Nationalhymne, die vor jedem Spiel ertönt, ging der damalige Star-Quarterback auf die Knie. Damit hatte er für weltweites Aufsehen gesorgt. Seit der Diskussion über diese Geste findet er in der NFL keinen Job mehr.