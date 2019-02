Kahn: "Lehmann kann als Nummer zwei ungemütlich sein"

Augsburg (SID) - Ex-Nationaltorwart Oliver Kahn glaubt, dass sein ehemaliger Nationalmannschafts-Rivale Jens Lehmann langfristig Cheftrainer werden will. "Ich weiß aus Erfahrung, dass Jens Lehmann als Nummer zwei ungemütlich sein kann und sich damit nicht zufrieden gibt", sagte Kahn der Sport Bild.

Jens Lehmann hat den Einstieg ins Trainergeschäft gewagt © SID

Kahn ist nicht überrascht, dass Lehmann Co-Trainer von Manuel Baum beim Bundesligisten FC Augsburg geworden ist. "Den Plan, ins Trainergeschäft einzusteigen, hatte er schon länger. Und er ist ja so alt wie ich, also musste er sich langsam beeilen", sagte der 49-Jährige.

Kahn glaubt, dass Lehmann dem abstiegsgefährdeten FCA weiterhelfen kann. "Er war immer jemand, der auch mal querdachte und seine eigene Meinung hatte. Das könnte jetzt sehr hilfreich sein", sagte Kahn.

Lehmann wurde vergangene Woche als neuer Assistent von Baum vorgestellt. Das erste Spiel mit Baum/Lehmann an der Seite gewann Augsburg am Sonntag nach zuvor zehn Spielen ohne Sieg in Serie gegen den FSV Mainz 05 mit 3:0.