Kahn würde Neuer "auf jeden Fall" mit zur WM nehmen

Hamburg (SID) - Torwart-Legende Oliver Kahn (48) hat Nationalkeeper Manuel Neuer von Bayern München für die anstehende Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) noch nicht abgeschrieben. "Ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen, natürlich. Aber er muss dann auch fit sein", sagte Kahn dem SID am Rande der Präsentation von ARD und ZDF zum Programm für das Turnier.

Kahn ist für eine Nominierung von Manuel Neuer © SID

Für Neuer wäre es nach seiner Mittelfuß-Operation und dem aufgenommen Trainingsbetrieb nun "wichtig, dass er jetzt relativ schnell ein Spiel macht, dass er in den Spielrhythmus kommt", sagte Kahn, zudem müsse er "eigentlich alle Vorbereitungsspiele mit der Nationalmannschaft komplett machen, um wirklich den Rhythmus aufzunehmen."

Grundsätzlich traut Kahn, Vize-Weltmeister von 2002, Neuer zu, in Russland eine wichtige Rolle zu spielen. "Nichtsdestotrotz ist es nicht ganz so einfach nach einer so langen Verletzung zurückzukommen und gleich eine Weltmeisterschaft zu spielen", sagte er. Neuer absolvierte in dieser Saison bisher nur die ersten drei Bundesliga-Spiele.