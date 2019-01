Kahnbeinbruch: MotoGP-Pilot Lorenzo muss operiert werden

Rom (SID) - Der fünfmalige Motorrad-Weltmeister Jorge Lorenzo hat sich beim Training in Italien einen Kahnbeinbruch in der linken Hand zugezogen und muss operiert werden. Das gab das MotoGP-Werksteam von Honda am Sonntag bekannt. Der 31-jährige Spanier war nach der abgelaufenen Saison von Ducati zu den Japanern gewechselt.

Jorge Lorenzo erlitt beim Training eine Verletzung © SID

Der Eingriff bei Lorenzo, dreimal Champion in der Königsklasse MotoGP, wird am Montag durchgeführt. Die neue Saison beginnt am 10. März in Doha/Katar.