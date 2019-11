Kahun führt Pittsburgh in die Siegspur

Köln (SID) - Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun hat die Pittsburgh Penguins mit seinem sechsten Saisontor in die Siegspur geführt. Der Olympiazweite von Pyeongchang erzielte beim 4:1-Erfolg des fünfmaligen Stanley-Cup-Gewinners gegen die New Jersey Devils in der achten Minute das 1:0. Es war der zwölfte Scorerpunkt für den Stürmer. Pittsburgh belegt nach 23 Spielen Platz fünf im Westen der nordamerikanischen Profiliga NHL.