Kahun mit Chicago in der Krise - Kühnhackl verbucht Assist

Philadelphia (SID) - Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun steckt mit den Chicago Blackhawks in der nordamerikanischen Profiliga NHL weiter tief in der Krise. Chicago verlor bei den Philadelphia Flyers mit 0:4, es war die zweite Niederlage unter dem neuen Trainer Jeremy Colliton und die siebte in Serie. Olympia-Silbermedaillengewinner Kahun stand 13:53 Minuten auf dem Eis.

Kahun (Nr. 24) und Chicago in der Krise © SID

Colliton hatte fünf Tage zuvor den entlassenen Joel Quenneville an der Bande des sechsmaligen Stanley-Cup-Siegers ersetzt. In der Western Conference belegt Chicago den vorletzten Platz.

Der zuletzt zum Farmteam abgeschobene Tom Kühnhackl verlor bei seiner Rückkehr zu den New York Islanders 2:4 bei den Florida Panthers. Beim 2:1-Führungstor durch Brock Nelson verbuchte Kühnhackl seinen ersten Assist der Saison, insgesamt stand er zwölf Minuten auf dem Eis. Mit 18 Punkten bleiben die Islanders im Osten auf dem achten Rang.

Die Los Angeles Kings, zu denen Bundestrainer Marco Sturm in der kommenden Woche als Co-Trainer wechselt, verloren derweil gegen die Calgary Flames 0:1 und bleiben mit elf Zählern das schlechteste Team der Liga.