Kaiser verlässt RB am Saisonende - Abschiedsspiel im Mai

Leipzig (SID) - Nach sechs Jahren mit dem Durchmarsch von der Regionalliga bis in die Champions League verlässt Dominik Kaiser am Ende der Saison RB Leipzig. Diesen erwarteten Schritt verkündete der ehemalige Kapitän bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Um die Dienste des Mittelfeldspielers zu würdigen, wird es am 13. Mai in der Leipziger Arena ein Abschiedsspiel für Kaiser (29) geben.

Kaiser feierte sein Champions-League-Debüt © SID

"Natürlich ist es schade für mich, dass die Zeit in Leipzig nun zu Ende geht", sagte Kaiser, "aber ich freue mich auf neue Herausforderungen und bin gespannt, was dort auf mich zukommt." Seine Trennung von RB sei "kein Abschied vom Profifußball", betonte Kaiser, an dem in der Winterpause unter anderem der Hamburger SV Interesse gezeigt haben soll.

Nach dem Aufstieg in die Bundesliga kam Leipzigs Rekordspieler (165 Pflichtspiele) kaum noch zum Zuge, für den mannschaftlichen Zusammenhalt war er aber nach wie vor ein wichtiges Element. Im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Besiktas Istanbul (1:2) bedankte sich Trainer Ralph Hasenhüttl bei Kaiser auch für dessen Loyalität mit einem Kurzeinsatz.