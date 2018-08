Kaiserslautern: Strasser kehrt nach Luxemburg zurück

Esch-an-der-Alzig (SID) - Knapp sieben Monate nach seinen während eines Fußball-Zweitligaspiels mit dem 1. FC Kaiserslautern erlittenen Herzrhythmusstörungen steht Jeff Strasser wieder an der Seitenlinie. Der 43-Jährige kehrt als Trainer in seine luxemburgische Heimat zu Fola Esch zurück. Dort war Strasser bereits von 2012 bis 2017 im Amt, ehe er zum FCK gewechselt war.

Jeff Strasser kehrt zu seinem Ex-Klub zurück © SID

Strasser hatte seinen Trainerjob nach dem Vorfall am 24. Januar in der Halbzeitpause der Partie bei Darmstadt 98 zwischenzeitlich aufgeben müssen. Für den Luxemburger kam Michael Frontzeck in die Pfalz, der den Abstieg aber nicht hatte verhindern können. Durch den Gang in Liga drei war Strassers Vertrag im Sommer ausgelaufen.