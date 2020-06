Kaiserslautern verlängert mit Kraus

Kaiserslautern (SID) - Der in Finanznot geratene Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Abwehrspieler Kevin Kraus bis zum 30. Juni 2022 an sich gebunden. Die Pfälzer gaben die entsprechende Vertragsverlängerung mit dem 27-Jährigen am Freitag bekannt.