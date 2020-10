Kaiserslautern vier bis sechs Monate ohne Schad

Kaiserslautern (SID) - Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern muss monatelang auf Rechtsverteidiger Dominik Schad verzichten. Der Stammspieler zog sich am Mittwoch beim 1:1 gegen den FC Ingolstadt einen Bruch des linken Wadenbeins zu und muss deshalb in den kommenden Tagen operiert werden. Nach Vereinsangaben wird der 23-Jährige anschließend vier bis sechs Monate fehlen. Schad stand bislang in allen sechs Saisonspielen in der Startformation.