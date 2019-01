Kaiserslauterns Thiele glaubt an Wiederaufstieg

Frankfurt/Main (SID) - Timmy Thiele vom Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern glaubt trotz elf Punkten Rückstands auf den Relegationsplatz noch an den Wiederaufstieg. "Ich bin gekommen um aufzusteigen, nicht wegen der Rasenheizung auf dem Trainingsplatz oder dem Wärmebecken in der Kabine", sagte der Stürmer, der zuletzt zweimal in Folge getroffen hatte, dem kicker: "Ich habe Großes vor mit diesem Verein."

Timmy Thiele traf zuletzt zweimal in Folge © SID

Im neuen 3-4-3-Spielsystem des neuen Trainers Sascha Hildmann sei er "viel besser "eingebunden", deshalb sei er "optimistisch", noch öfter zu treffen. "Zudem bin ich auch in den letzten Jahren zur Rückrunde besser in Fahrt gekommen", sagte Thiele: "Ich gebe alles dafür, jetzt der Stürmer zu werden, den sich der FCK erhofft hatte."