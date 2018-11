Kameruns Gastgeberrolle für Afrika-Cup 2019 auf Prüfstand

Accra (SID) - Kameruns Gastgeberrolle für die Fußball-Afrikameisterschaft 2019 steht am Freitag auf dem Prüfstand. Die Exekutive des Kontinentalverbandes CAF erörtert in Ghanas Hauptstadt Accra am Rande des Afrika Cups der Frauen die beiden jüngsten Inspektionsberichte zur Lage der Vorbereitungen auf das geplante Turnier (15. Juni bis 13. Juli).

Kamerun ist für den Afrika Cup 2019 vorgesehen © SID

Auf ihrer vorherigen Sitzung im vergangenen September hatte die CAF-Exekutive bereits "wesentliche Verzögerungen bei der Schaffung der notwendigen Infrastruktur" moniert. Danach berichteten Medien mehrfach über weitere Probleme in Kamerun mit den Vorbereitungen auf das wichtigste Turnier des Kontinents.

Kamerun soll im nächsten Jahr erstmals seit 1972 wieder Gastgeber der Afrikameisterschaft sein. Sollte dem Land die Ausrichtung wieder entzogen werden, müsste die CAF die Ausgabe erneut ausschreiben und kurzfristig entscheiden. Als aussichtsreicher Ersatzkandidat wird der mehrfache WM-Bewerber Marokko gehandelt.

Der Afrika-Cup 2019 ist in mehrfacher Hinsicht eine Premiere. Einerseits nehmen erstmals 24 statt bisher 16 Mannschaften teil, und andererseits findet das alle zwei Jahre ausgetragene Turnier zum ersten Mal im Juni/Juli und nicht mehr im Januar statt. Durch die Terminänderung sollen Probleme bei der Freistellung von Spielern von Klubs in Europa verhindert werden.