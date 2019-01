Kane fehlt Tottenham höchstwahrscheinlich gegen Dortmund

London (SID) - Der englische Fußball-Topklub Tottenham Hotspur muss in beiden Champions-League-Duellen mit Borussia Dortmund höchstwahrscheinlich auf Stürmerstar Harry Kane verzichten. Wie die Spurs am Dienstag mitteilten, hat sich der 25-Jährige bei der Premier-League-Niederlage gegen Manchester United (0:1) am Sonntag eine nicht näher benannte Verletzung in den Bändern seines linken Knöchels zugezogen und kann erst Anfang März ins Training zurückkehren.

Harry Kane fällt wohl für beide Duelle mit dem BVB aus © SID

Tottenham empfängt den BVB zum Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse am 13. Februar im Wembley-Stadion, am 5. März steigt das Rückspiel in Dortmund.