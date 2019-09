Kane schießt England mit Dreierpack zum Sieg

Köln (SID) - Dank Stürmerstar Harry Kane hat Englands Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation ihre makellose Bilanz gewahrt. Nach einem Dreierpack des Angreifers von Bayern Münchens Champions-League-Gegner Tottenham Hotspur setzten sich die Three Lions in Wembley mit 4:0 (1:0) gegen Bulgarien durch und führen mit neun Punkten aus drei Spielen die Tabelle der Gruppe B an. Der frühere Bundesliga-Star Krassimir Balakow kassierte im dritten Spiel als bulgarischer Nationaltrainer die dritte Niederlage.

England gewinnt auch sein drittes EM-Qualifikationsspiel © SID

Kane, der mit 26 Treffern im Nationaltrikot mit Ex-Kapitän Bryan Robson gleichzog, brachte England nach einem haarsträubenden Abwehrfehler der Bulgaren in Führung (24.). Nach dem Wechsel war der 26-Jährige zweimal per Foulelfmeter erfolgreich (49./73.). Zudem traf Raheem Sterling (55.) für die Engländer, bei denen der Dortmunder Jadon Sancho in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde.

Zuvor hatte Tschechien trotz eines Treffers des Neu-Leipzigers Patrik Schick eine schmerzhafte Niederlage im Kosovo kassiert. In Pristina unterlag der Europameister von 1972 1:2 (1:1) und erlitt damit einen herben Rückschlag im Kampf um das Endrunden-Ticket. Die Tschechen liegen mit sechs Punkten aus vier Spielen hinter dem seit 15 Partien ungeschlagenen Kosovo (acht aus vier) auf Platz drei.

Schick, den RB Leipzig am letzten Tag der Transferperiode von AS Rom ausgeliehen hat, brachte die Gäste früh in Führung (16.). Kurz darauf gelang Vedat Muriqi von Fenerbahce Istanbul (20.) der Ausgleich, in der zweiten Halbzeit schoss Mergim Vojvoda von Standard Lüttich (66.) die Gastgeber zum Sieg.