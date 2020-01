"Kann großer Vorteil werden": Storm setzt in EM-Hauptrunde auf DHB-Fans

Wien (SID) - Der langjährige Bundesliga-Manager Thorsten Storm verspricht sich vom Umzug der deutschen Handballer in den EM-Hauptrundenspielort Wien einen Leistungsschub. "Für unser Team kann das jetzt zu einem großen Vorteil werden und die EM so richtig losgehen", sagte Storm dem SID: "Ich erwarte dort viele deutsche Fans und eine ganz andere Atmosphäre für die Mannschaft. Das gilt es zu nutzen."

Das DHB-Team hofft in Wien auf zahlreiche Unterstützung © SID

Der Ex-Geschäftsführer vom deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel sieht trotz der schwachen Leistungen in der Vorrunde noch immer alle Chancen auf den angepeilten Halbfinal-Einzug. "Andere Topnationen tun sich auch schwer", sagte Storm. Man sollte "jetzt nicht alles zerreden. Das erste Etappenziel wurde erreicht". Auch wenn die Spiele gegen Spanien (26:33) und Lettland (28:27) die Erwartungen nicht erfüllt hätten, "das Potenzial nach oben ist locker da. Das wissen auch die Spieler."

Die deutsche Mannschaft startet am Donnerstagabend (20.30 Uhr/ARD) gegen Weißrussland in die zweite Turnierphase. Weitere Gegner sind Kroatien (Samstag), Gastgeber Österreich (Montag) und Tschechien (Mittwoch). Nur die Gruppensieger und -zweiten der beiden Hauptrundengruppen erreichen die Medaillenspiele in Stockholm. Während Titelverteidiger Spanien, Ex-Weltmeister Kroatien und Österreich jeweils zwei Zähler aus der Vorrunde mitgenommen haben, beginnt das deutsche Team wie die restlichen Gruppenkonkurrenten punktlos.