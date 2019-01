Kanter erhält nach Verzicht auf Europa-Reise "mehr Morddrohungen als je zuvor"

New York (SID) - Basketballprofi Enes Kanter von den New York Knicks hat sich mit seiner öffentlichen Kritik an der türkischen Regierung um Präsident Recep Tayyip Erdogan viele Feinde gemacht. "In den letzten Tagen habe ich mehr Morddrohungen erhalten als je zuvor", sagte der türkischstämmige Center im Interview mit der Bild am Sonntag.

Enes Kanter erntet Morddrohungen für Erdogan-Kritik © SID

Der 26-jährige Kanter hatte auf die Reise zum London Game der NBA am vergangenen Donnerstag verzichtet, weil er um sein Leben fürchtet. "Die türkische Regierung ist dafür bekannt, diejenigen zu jagen, die sich gegen Erdogan stellen. Ich riskiere nicht mein Leben, um nach Europa zu gehen, wenn Erdogans langer Arm überall zuschlägt", so Kanter.

Die USA seien der einzige Ort auf der Welt, an dem er sich immer noch sicher fühle, sagte Kanter, der nach eigenen Angaben trotzdem nie allein auf die Straße geht und bei öffentlichen Terminen immer von Sicherheitsleuten umgeben ist.

Seit ihm 2017 die türkische Staatsbürgerschaft aberkannt wurde, ist der in Zürich geborene Kanter staatenlos. Er steht der Gülen-Bewegung nahe, die von Erdogan für den Putschversuch 2016 verantwortlich gemacht wird. 2021 möchte Kanter US-Bürger werden.