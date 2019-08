Kanu: Brendel und Co. kämpfen um WM-Gold und Olympia-Tickets

Köln (SID) - Mit den Olympiasiegern Sebastian Brendel und Ronald Rauhe an der Spitze geht der Deutsche Kanu-Verband (DKV) in die WM in Szeged. Ein Jahr vor den Olympischen Spielen geht es in Ungarn neben Medaillen auch um maximal 18 Quotenplätze pro Nation für Tokio 2020. Den Auftakt machen ab Mittwoch die Vorläufe und Halbfinals, die WM-Titel werden am Samstag und Sonntag vergeben.

Sebastian Brendel ist in dieser Saison noch ohne Sieg © SID

Aus deutscher Sicht steht vor allem Brendel im Blickpunkt. Der dreimalige Olympiasieger kann zum fünften Mal in Folge Gold über die 1000 gewinnen, ist in dieser Saison aber noch ohne Sieg. "Ich will auf jeden Fall um Gold mitfahren. Die letzten Tests zeigen, dass ich auf dem selben Niveau bin wie vor einem Jahr, als ich die WM dominiert habe", sagte Brendel dem SID.

Goldfavorit ist zudem der Kajak-Vierer der Männer mit Rekordweltmeister Rauhe (37), der seinen 16. WM-Titel anstrebt. Peter Kretschmer und Yul Oeltze können im Zweier-Canadier zum dritten Mal in Folge Weltmeister werden.

Der DKV hatte bei der WM 2018 insgesamt vier Titel in den zwölf olympischen Klassen gewonnen. Neben Brendel, dem Vierer und Kretschmer/Oeltze hatten auch Max Hoff und Marcus Groß im Kajak-Zweier triumphiert. Routinier Hoff (36) sitzt diesmal mit dem erst 20 Jahre alten Jacob Schopf im Boot. - Das deutsche Aufgebot für die Kanu-WM in Szeged:

Kajak, Männer (15): Felix Frank, Tamas Gecsö, Marcus Groß, Timo Haseleu, Martin Hiller, Max Hoff, Max Lemke, Tom Liebscher, Ronald Rauhe, Max Rendschmidt, Lukas Reuschenbach, Jacob Schopf, Tobias-Pascal Schultz, Kostja Stroinski, Jakob Thordsen

Kajak, Frauen (10): Caroline Arft, Sarah Brüßler, Tina Dietze, Jasmin Fritz, Sabrina Hering-Pradler, Franziska John, Katharina Köther, Steffi Kriegerstein, Tabea Medert, Conny Waßmuth

Canadier, Männer (8): Moritz Adam, Sebastian Brendel, Tim Hecker, Peter Kretschmer, Michael Müller, Yul Oeltze, Conrad-Robin Scheibner, Jan Vandrey

Canadier, Frauen (6): Johanna Handrick, Lisa Jahn, Sophie Ulrike Koch, Annika Loske, Ophelia Preller, Celina Sandau