Kanu-DM: Schopf und Scheibner überzeugen mit zwei Siegen

Köln (SID) - Jacob Schopf und Conrad-Robin Scheibner haben mit jeweils zwei Siegen bei den deutschen Kanu-Meisterschaften in Duisburg überzeugt. Weltmeister Schopf (20/Potsdam) sicherte sich nach dem Erfolg über 1000 m im Kajak-Einer auch am Sonntag über die nicht olympischen 500 m den Titel. Canadier-Spezialist Scheibner (Berlin) gewann über 500 m, nachdem er bereits am Samstag den dreimaligen Olympiasieger Sebastian Brendel auf der doppelten Strecke hinter sich gelassen hatte.

Schopf (Bild) und Scheibner glänzen bei der Kanu-DM © SID

Bei den Frauen stach Jule Hake (Lünen) mit Siegen im Kajak-Einer über 200 m und 500 m heraus. In den weiteren olympischen Klassen holten über 200 m Kajak-Routinier Ronald Rauhe (Potsdam) und im Canadier bei den Frauen über die gleiche Strecke Lisa Jahn (Köpenick) die Titel.

Für die deutschen Kanuten sind die nationalen Titelkämpfe, die ohne Mannschaftsboote stattfanden, der erste Wettkampf des Jahres. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Olympischen Spiele in Tokio auf das kommende Jahr verschoben und bisher alle Weltcups abgesagt worden. Im ungarischen Szeged ist vom 23. bis 27. September noch ein internationaler Wettkampf geplant.