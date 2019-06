Kanu: Olympiasieger Brendel verpasst Podest beim Heim-Weltcup

Duisburg (SID) - Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel (Potsdam) sucht in der vorolympischen Saison weiter nach seiner Top-Form. Der 31-Jährige verpasste beim zweiten Weltcup des Jahres am Samstag in Duisburg im Einer über die 1000 m als Vierter erneut knapp das Podest. Beim Sieg des Franzosen Adrien Bart entschied Brendel zumindest das teaminterne Duell mit U23-Weltmeister Conrad Scheibner (Berlin), der auf Rang fünf landete, für sich.

Olympiasieger Brendel ist über die neue Regelung empört © SID

Für Brendel war die Platzierung vor Scheibner das "Minimalziel. Das habe ich erreicht, das ist gut", sagte Brendel. Bei der ersten nationalen Qualifikation in Duisburg hatte Scheibner den zehnmaligen Weltmeister noch überraschend geschlagen.

Auf das Podest fehlte Brendel fast eine Sekunde. "Damit bin ich nicht zufrieden, ich hatte mir eine Medaille vorgenommen", sagte er. Bereits beim ersten Weltcup im polnischen Posen war Brendel auf Platz vier gelandet.

Medaillen sicherten sich die Athleten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) beim Heim-Weltcup nur über nicht-olympische Strecken. Der Kajak-Zweier mit Olympiasieger Max Rendschmidt (Essen) und Weltmeister Max Lemke (Mannheim) holte sich den Sieg über 500 m, Tom Liebscher (Dresden) gewann im Kajak-Einer über die gleiche Distanz. Bei den Frauen sorgte Sarah Brüßler (Karlsruhe) mit Platz zwei über 1000 m für die einzige Medaille des Tages.