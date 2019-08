Kanu-Olympiasieger und DDR-Flüchtling Perleberg gestorben

Köln (SID) - Kanu-Olympiasieger Günter Perleberg ist tot. Der Goldmedaillengewinner von Rom 1960 starb bereits am 1. August im Alter von 84 Jahren. Das teilte der Deutsche Kanu-Verband (DKV) mit. Der damals noch für die DDR startende Perleberg war in Italien Mitglied der gesamtdeutschen 4x500-m-Staffel.

Die Kanu-Welt trauert um Olympiasieger Günter Perleberg © SID

Nach der WM 1963 in Jugoslawien floh Perleberg mit dem Auto in die Bundesrepublik - aus Liebe. In der DDR wurde er fortan als Vaterlandsverräter beschimpft. Bei den Spielen 1964 in Tokio saß er im Viererkajak des gesamtdeutschen Teams und gewann Silber hinter der Sowjetunion.

"Der Deutsche Kanu-Verband trauert zusammen mit Familie und Freunden und wird Günter Perleberg stets in ehrendem Gedenken bewahren", teilte der DKV mit.