Kanu-Olympiasiegerin Dietze muss bei DM passen

Berlin (SID) - Kanu-Olympiasiegerin Tina Dietze hat kurz vor der DM in Berlin aus gesundheitlichen Gründen ihren Start abgesagt. Für die Leipzigerin rückt Jasmin Fritz vom SC Magdeburg sowohl im Einzel als auch Mixed nach. Passen muss zudem bei den Männern Canadierfahrer Moritz Adam, der ebenfalls angeschlagen ist und durch Michael Müller (Magdeburg) ersetzt wird.

Tina Dietze (r.) kann in Berlin nicht an den Start gehen © SID

Bei der DM gehen insgesamt 38 Kanu-Rennsportler an den Start. Um die Rennen mitten in der Stadt in Sichtweite der East Side Gallery austragen zu können, wird ein neues Format ausprobiert: Auf einer nur 160 m langen Strecke messen sich am Samstag (ab 8.00 Uhr) und Sonntag (ab 9.00 Uhr) auf der Spree immer je zwei Athleten im Parallelsprint. Das traditionelle System sieht neun Bahnen über 500 oder 1000 Meter vor.