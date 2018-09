Kanu-Slalom: Tasiadis feiert dritten Saisonsieg

Tacen (SID) - Sideris Tasiadis (28) hat beim vierten Weltcup der Slalom-Kanuten seinen dritten Saisonsieg gefeiert. In Tacen/Slowenien gewann der Olympiazweite von London im Canadier-Einer vor Lokalmatador Alexander Slafkovsky und seinem deutschen Teamkollegen Franz Anton (Leipzig).

Dritter Saisonsieg für Sideris Tasiadis © SID

Tasiadis, der in Liptovsky Mikulas/Slowakei und in seinem Heimkanal in Augsburg triumphiert hatte, ist im Gesamtweltcup mit 204 Punkten weiterhin erster Verfolger des führenden Vizeweltmeisters Slafkovsky (222), der bei allen bisherigen Stationen Zweiter wurde. Der fünfte und letzte Weltcup findet am kommenden Wochenende in La Seu d'Urgell/Spanien statt.

Bei den Frauen musste sich Europameisterin Ricarda Funk (Bad Kreuznach) im Kajak-Einer mit dem sechsten Rang begnügen. Jasmin Schornberg (Hamm) wurde im Finale Siebte. Der Sieg in Tacen ging an die zweimalige Weltmeisterin Corinna Kuhnle aus Österreich.

In der Gesamtwertung fiel Funk mit jetzt 182 Punkten vom zweiten auf den dritten Rang zurück. Jessica Fox (Australien/235) führt vor Kuhnle (193). Am Sonntag geht der Weltcup in Tacen mit den Entscheidungen im Canadier-Einer der Frauen und im Kajak-Einer der Männer zu Ende.