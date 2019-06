Kanu: Vierer siegen in Duisburg - Brendel geht leer aus

Duisburg (SID) - Die beiden Kajak-Vierer des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) haben für einen goldenen Abschluss beim Weltcup in Duisburg gesorgt. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gewannen die deutschen Boote in den 500-m-Rennen. Im Zweier- und Einer-Canadier sowie im Zweier-Kajak gab es zudem noch einen zweiten und zwei dritte Plätze für den DKV.

Deutscher Doppelsieg beim Weltcup in Duisburg © SID

Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel (Potsdam) wartet dagegen weiter auf den ersten Weltcup-Podestplatz in diesem Jahr. Der 31-Jährige fuhr im Gold-Zweier mit Jan Vandrey (Potsdam) über 1000 m nur auf Rang vier, die Weltmeister Yul Oeltze (Magdeburg) und Peter Kretschmer (Leipzig) landeten hinter China auf Platz zwei.

Am Samstag war Brendel im Einer über seine Paradestrecke 1000 m ebenfalls nur auf dem vierten Platz gelandet. "Ich weiß, was ich bis zur WM machen muss. Ich hoffe, dass es mir gelingt, da topfit zu sein", sagte Brendel dem Sport-Informations-Dienst (SID). Vor den Titelkämpfen in Szeged/Ungarn (21. bis 25. August) sucht er noch seine Top-Form, ist aber nach den Erfahrungen der Vergangenheit zuversichtlich. "Man muss immer noch Luft lassen, um sich zu steigern. Das kann ich", sagte Brendel, der in diesem Jahr allerdings zunehmend Druck aus dem eigenen Lager verspürt.

Canadier-Hoffnung Conrad Scheibner aus Berlin (23) machte zuletzt mit guten Leistungen im Einer auf sich aufmerksam. Brendel hatte sich am Samstag zwar im teaminternen Duell durchgesetzt, bei der ersten nationalen Qualifikation hatte Scheibner ihn aber überraschend geschlagen. Am Sonntag fuhr Scheibner zudem über die nicht olympischen 500 m auf Platz drei.

Im Kajak-Vierer setzte sich die Weltmeister-Besetzung Max Rendschmidt (Essen), Ronald Rauhe (Potsdam), Tom Liebscher (Dresden) und Max Lemke (Mannheim-Sandhofen) mit einer halben Bootslänge Vorsprung auf die Slowakei durch. Bei den Frauen bestimmten Sabrina Hering-Pradler (Hannover), Franziska John (Potsdam), Caroline Arft (Essen) und Tina Dietze (Leipzig) von Beginn das Rennen und gewannen vor Frankreich.

Im Zweier-Kajak verpassten Weltmeister Max Hoff (Essen) und Jacob Schopf (Berlin) über 1000 m auf Platz zwei sowie Tobias Schultz (Essen) und Felix Frank (Potsdam) auf Platz drei nur knapp den Sieg.