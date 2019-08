Kanu-WM: Brendel geht über 1000 m leer aus

Szegedin (SID) - Der dreimalige Olympiasieger Sebastian Brendel ist bei der Kanu-WM in Szeged auf seiner Paradestrecke über 1000 m leer ausgegangen. Der Titelverteidiger musste sich in Ungarn mit Rang vier begnügen und verlor erstmal seit 2014 ein großes Rennen auf der olympischen Canadier-Distanz. Gold ging an den Brasilianer Isaquias Queiroz (Brasilien) vor Tomasz Kaczor (Polen) und Adrien Bart (Frankreich).

Olympiasieger Brendel ist über die neue Regelung empört © SID

Brendel hätte ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio den WM-Rekord von fünf Titeln in Folge über 1000 m einstellen können, zum Podest fehlten ihm nur fünf Hundertselsekunden. Am Samstag hatte der 31-Jährige, der in der Weltcupsaison ohne Podestplatz geblieben war, über die nicht olympischen 500 m seine insgesamt elfte WM-Goldmedaille gewonnen.

Um 15.10 Uhr geht Brendel erneut an den Start, im nicht olympischen "Marathon" über 5000 m ist er seit 2013 fünfmal in Folge Weltmeister geworden.