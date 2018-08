Kanu-WM: Brendel holt Silber über 500 m

Montemor-o-Velho (SID) - Kanu-Ass Sebastian Brendel hat bei der Rennsport-WM in Portugal Silber über 500 m gewonnen. Der dreimalige Canadier-Olympiasieger musste sich in Montemor nach einem packenden Rennen einzig dem Brasilianer Isaquias Queiroz geschlagen geben. Bronze ging an Titelverteidiger Martin Fuksa (Tschechien).

WM: Sebastian Brendel verpasst Gold über 500 m © SID

Für Brendel war es die 16. WM-Medaille seiner Karriere, auf der nicht olympischen Strecke hatte er bereits 2014 hinter Queiroz Silber geholt.

Brendel kann in Portugal insgesamt drei Medaillen holen. Sowohl auf der olympischen Distanz über 1000 m am Samstag als auch im "Marathon" über 5000 m am Sonntag geht er als Titelverteidiger an den Start.