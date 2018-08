Kanu-WM: Brendel holt auch über 5000 m Gold

Montemor-o-Velho (SID) - Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel hat auch seinen Titel über die 5000-m-Langstrecke bei den Kanu-Weltmeisterschaften in Montemor erfolgreich verteidigt. Der 30-Jährige aus Potsdam setzte sich vor dem Kubaner Fernando Enrique durch und gewann in der nicht olympischen Klasse zum fünften Mal in Folge.

Brendel hat seinen WM-Titel erfolgreich verteidigt © SID

Für Brendel war es in Portugal die zweite WM-Goldmedaille und die zehnte seiner Karriere. Am Samstag hatte er schon über seine olympische 1000-m-Paradestrecke den Titel verteidigt, zudem hatte er am Freitag Silber über 500 m gewonnen.