Kanu-WM: Brendel und Oeltze/Kretschmer erreichen Finale

Montemor-o-Velho (SID) - Kanu-Ass Sebastian Brendel hat bei der Rennsport-WM in Portugal auch über 500 m das Finale erreicht. Der dreimalige Canadier-Olympiasieger gewann souverän sein Halbfinale und kämpft somit am Abend (17.31 Uhr MESZ) um seine erste von drei möglichen Medaillen in Montemor.

Sebastian Brendel erreicht Finale über 500 m © SID

Der Potsdamer musste anders als seine Konkurrenten Martin Fuksa (Tschechien) und Isaquias Queiroz (Brasilien) im Halbfinale antreten, weil er am Donnerstag im Vorlauf nur Rang drei belegt hatte. Auf der olympischen Distanz über 1000 m war ihm dagegen der direkte Einzug in den Endlauf am Samstag gelungen. Am Sonntag geht Brendel zudem als Titelverteidiger im "Marathon" über 5000 m an den Start.

Auch in den olympischen Klassen winkt dem Deutschen Kanu-Verband am Freitagabend ein starker WM-Auftakt: Die Titelverteidiger Yul Oeltze und Peter Kretschmer (Magdeburg/Leipzig) gewannen am Morgen ihr Halbfinale im Canadier-Zweier über 1000 m und kämpfen ab 16.34 Uhr um Gold. Zehn Minuten später gehen Max Hoff und Marcus Groß (Essen/Berlin) im Kajak-Zweier über 1000 m an den Start. Die WM-Fünften von 2017 und amtierenden Vizeeuropameister hatten das Finale als Vorlaufsieger direkt erreicht.