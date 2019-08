Kanu-WM: "Generationenboot" Hoff/Schopf holt Gold im Zweier

Szegedin (SID) - Rio-Olympiasieger Max Hoff (36) und Jacob Schopf (20) haben bei der Kanu-WM in Szeged Gold im olympischen Kajak-Zweier über 1000 m gewonnen. Das deutsche "Generationenboot" holte ein Jahr vor den Sommerspielen in Tokio den Titel vor den Teams aus Spanien und Frankreich. Hoff und Schopf (Essen/Berlin) sitzen erst seit Mai in einem Boot.

Kanu-WM: Hoff (r.) und Schopf holen Gold im Kajak-Zweier © SID

Vierer-Olympiasieger Hoff war bereits vor einem Jahr Weltmeister im Zweier geworden, damals an der Seite von Marcus Groß. Wegen des großen Altersunterschieds hat der Deutsche Kanu-Verband (DKV) den Zweier "Generationenboot" getauft, Schopf nennt Hoff mit einem Augenzwinkern gerne seinen "Daddy".