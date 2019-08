Kanu-WM: Haseleu als Zweiter im Halbfinale, auch Liebscher überzeugt

Köln (SID) - Timo Haseleu hat zum Auftakt der Kanu-WM in Szeged souverän das Halbfinale im Kajak-Einer erreicht. Der Potsdamer wurde auf der olympischen Distanz von 200 m im Vorlauf in 35,17 Sekunden hinter dem Litauer Arturas Seja (34,36) Zweiter. Das Halbfinale findet am Freitag statt, um die Medaillen wird am Samstag gepaddelt.

Tom Liebscher erreicht in Szeged lediglich Rang acht © SID

Haseleu (25) muss in Ungarn das A-Finale erreichen und dort mindestens Fünfter werden, um einen Quotenplatz für die Sommerspiele 2020 in Tokio zu ergattern. Insgesamt geht es für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) am Wochenende um maximal 18 Quotenplätze.

In den nicht-olympischen Klassen überzeugte die deutsche Flotte am Mittwoch ebenfalls. Vierer-Olympiasieger Tom Liebscher gewann im Einer über 500 m souverän seinen Vorlauf und zog ins Halbfinale ein. London-Olympiasiegerin Tina Dietze (Leipzig) paddelte im Zweier über 200 m gemeinsam mit Franziska John (Potsdam) auf Rang zwei und damit direkt ins Finale.

Auch die neue deutsche Canadier-Hoffnung Conrad-Robin Scheibner (Berlin) im Zweier mit Jan Vandrey (Potsdam) und der deutsche Kajak-Vierer über die nicht mehr olympischen 1000 m stehen bereits im Finale.