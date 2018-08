Kanu-WM: Hoff/Groß holen Gold im Kajak-Zweier

Montemor-o-Velho (SID) - Max Hoff und Marcus Groß (Essen/Berlin) sind bei der Kanu-WM in Portugal zu Gold im olympischen Kajak-Zweier über 1000 m gepaddelt. Die WM-Fünften von 2017 gewannen in Montemor vor den Spaniern Francisco Cubelos/Inigo Pena und den Titelverteidigern Marko Tomicevic/Milenko Zoric (Serbien).

Max Hoff (l.) und Marcus Groß holen Gold im Kajak-Zweier © SID

Für Groß war es bereits der dritte WM-Titel in dieser Klasse. 2013 in Duisburg und 2015 in Mailand hatte er jeweils an der Seite von Doppel-Olympiasieger Max Rendschmidt triumphiert.