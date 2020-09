Kanuslalom-DM: Stöcklin und Trummer lösen EM-Ticket - Tasiadis siegt im Canadier

Köln (SID) - Die Slalomkanuten Timo Trummer (24) und Lena Stöcklin (30) haben sich die letzten beiden Startplätze im Canadier für die Europameisterschaften in der kommenden Woche gesichert. Bei den deutschen Meisterschaften im sächsischen Markkleeberg landete Trummer (Zeitz) im Einer-Canadier auf Platz zwei hinter dem Olympiazweiten von 2012, Sideris Tasiadis (Augsburg), der bereits für die EM qualifiziert war.

Tasiadis gewinnt bei den deutschen Meisterschaften © SID

Die EM findet vom 18. bis 20. September ohne Zuschauer in Prag statt. Ursprünglich hätten die kontinentalen Titelkämpfe in London ausgetragen werden sollen, waren aber bereits vor mehreren Monaten in die tschechische Hauptstadt verlegt worden.

Stöcklin belegte hinter den U23-Fahrerinnen Andrea Herzog (beide Leipzig) und Elena Apel (Augsburg) den dritten Rang. Im Kajak siegte Tim Maxeiner (35/Wiesbaden), Ricarda Funk war die schnellste Frau im Kanupark Markkleeberg.

Kajak-Bundestrainer Thomas Apel zog im MDR eine positive Bilanz der deutschen Meisterschaften: "Ein Riesen-Kompliment an den Veranstalter, der das Turnier mit den vorgegebenen Hygienerichtlinien hervorragend organisiert hat." Ursprünglich sollten die nationalen Titelkämpfe vor fünf Monaten im österreichischen Lofer ausgetragen werden.