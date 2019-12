Kapitän Böhm verlängert Vertrag in Hannover

Köln (SID) - Kapitän Fabian Böhm bleibt dem Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf auch über die Saison hinaus erhalten. Der Nationalspieler verlängerte seinen Vertrag bei den Niedersachsen bis zum 30. Juni 2022. "Wir haben in den letzten Jahren hier eine tolle Entwicklung genommen, und ich bin überzeugt davon, dass wir noch nicht am Ende unseres Weges sind", wird der 30-Jährige, der zum vorläufigen EM-Kader von Bundestrainer Christian Prokop gehört, in einer Pressemitteilung zitiert.