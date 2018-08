Kapitän Gentner will beim VfB verlängern

Stuttgart (SID) - Kapitän Christian Gentner möchte seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart verlängern. "Wir haben bereits erste Gespräche geführt", sagte der 33-Jährige der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Samstagsausgabe). Der Vertrag des Mittelfeldspielers, der 2007 mit dem VfB die deutsche Meisterschaft gewann, endet nach der kommenden Saison.

Christian Gentner will bei den Schwaben verlängern © SID

Bis auf drei Jahre beim VfL Wolfsburg (2007 bis 2010) spielt Gentner seit seiner Jugend in Stuttgart. Mit den Wolfsburgern gewann er 2009 seinen zweiten Meistertitel.

"Wir haben uns definitiv verstärkt, aber das bedeutet nicht, dass wir automatisch mehr Punkte als zuletzt holen werden", sagte Gentner, der eine sorgenfreie Spielzeit als vorrangiges Saisonziel ansieht. Der VfB gastiert in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag (20.45 Uhr/Sky) beim Drittligisten Hansa Rostock. Eine Woche später startet der VfB in Mainz in die neue Bundesliga-Saison.