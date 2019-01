Kapitän Heider bis 2021 in Osnabrück

Köln (SID) - Fußball-Drittligist VfL Osnabrück und Kapitän Marc Heider haben ihren am Saisonende auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert. Das 32 Jahre alte Flügelstürmer war 2016 von Holstein Kiel zu seinem Ausbildungsverein an die Bremer zurückgekehrt. In den 20 bisherigen Saisonspielen für den Spitzenreiter erzielte Heider sechs Tore.