Kapitän Nehrig wechselt von Braunschweig zu Viktoria Berlin

Braunschweig (SID) - Kapitän Bernd Nehrig verlässt Fußball-Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Der Vertrag des 33 Jahre alten Allrounders wurde aufgelöst, Nehrig wechselt zum Regionalligisten Viktoria Berlin. "Was hier in den 18 Monaten passiert ist, erleben manche nicht in zehn Jahren", sagte der Routinier, der im Winter 2019 zum damaligen Schlusslicht der 3. Liga gewechselt war.