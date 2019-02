Kapitän Pisot bleibt in Karlsruhe

Karlsruhe (SID) - Der Aufstiegsaspirant Karlsruher SC setzt auch in den kommenden Jahren auf seinen Kapitän David Pisot. Am Freitag teilte der Tabellenzweite der dritten Fußball-Liga mit, dass der Vertrag mit dem 31-Jährigen bis zum 30. Juni 2021 verlängert wurde. Der Innenverteidiger hat in den bisherigen 59 Ligaspielen für den KSC keine Minute verpasst.