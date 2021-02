Kapitän Ramos fehlt Real nach Knie-OP wochenlang

Köln (SID) - Der spanische Fußball-Meister Real Madrid muss mehrere Wochen auf Kapitän Sergio Ramos verzichten. Der Teamkollege von Rio-Weltmeister Toni Kroos ist am Samstag am Innenmeniskus des linken Knies operiert worden. Das bestätigten die Königlichen am Nachmittag.

Sergio Ramos fällt nach Verletzung wochenlang aus © SID

Ramos hatte in den vergangenen Wochen immer wieder über Schmerzen geklagt. Nun wird der Innenverteidiger den Königlichen wohl auch in den Achtelfinal-Spielen der Champions League gegen Atalanta Bergamo (24. Februar und 16. März, jeweils 21.00 Uhr) fehlen.