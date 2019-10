Kapitän Stindl vor Comeback bei Gladbach

Mönchengladbach (SID) - Kapitän Lars Stindl steht nach langer Verletzungspause vor der Rückkehr beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. "Lars fühlt sich gut. Die Tendenz geht dahin, dass er in Dortmund dabei ist", wurde Trainer Marco Rose bei kicker.de zitiert. Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) tritt der Tabellenführer bei Vizemeister Borussia Dortmund zum Spitzenspiel an. Stindl hatte Mitte April einen Schienbeinbruch erlitten.

Lars Stindl gegen den BVB wohl wieder im Kader © SID

Auch Jonas Hofmann macht gute Fortschritte und kann auf sein Comeback bei den Fohlen hoffen. "Es fühlt sich gut an. Ich habe keine Schmerzen", sagte Hofmann. In der ersten Runde des DFB-Pokals im August hatte Hofmann einen Innenbandriss im Knie erlitten. "An Fitness habe ich nicht viel verloren. Ob es für Samstag schon reicht, weiß ich nicht - ich will aber auch nichts ausschließen. Wir schauen von Tag zu Tag", äußerte Hofmann.