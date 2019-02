Kapitänin Naidzinavicius kehrt ins DHB-Team zurück

Hamburg (SID) - Kapitänin Kim Naidzinavicius (27) kehrt in die Handball-Nationalmannschaft zurück. Die Rückraumspielerin der SG BBM Bietigheim, die das EM-Turnier 2018 wegen einer Knieverletzung verpasst hatte, wurde von Bundestrainer Henk Groener in den Kader für die beiden Länderspiele gegen den EM-Dritten Niederlande (22. und 23. März in Groningen und Oldenburg) berufen. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Montag mit.

Naidzinavicius und Hubinger verstärken wieder das Team © SID

Für den am 18. März im ostfriesischen Leer beginnenden Lehrgang hat Groener insgesamt 21 Spielerinnen berufen. "Zum Stamm des EM-Teams haben wir zahlreiche junge Spielerinnen nominiert, die wir im Umfeld der Nationalmannschaft testen und weiterentwickeln möchten, sagte Groener: "Mit den Niederlanden haben wir einen starken, für unsere Aufgaben idealen Gegner. Beide Teams können die Länderspiele ohne großen Reisestress bestreiten."

Nach drei Regionalligalehrgängen und intensivem individuellen Austausch wird Groener das Aufarbeiten der EM in Leer zu Beginn des ersten gemeinsamen Lehrgangs 2019 abschließen. Dann richtet der Niederländer den Fokus bereits auf die WM-Play-offs und damit den im Juni kommenden Gegner Kroatien. - Das Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft für den Lehrgang in Leer:

Julia Behnke (TuS Metzingen), Jenny Behrend (VfL Oldenburg), Amelie Berger (TSV Bayer 04 Leverkusen), Emily Bölk (Thüringer HC), Kim Braun (SG BBM Bietigheim), Dinah Eckerle (SG BBM Bietigheim), Angie Geschke (VfL Oldenburg), Alina Grijseels (Borussia Dortmund), Ina Großmann (Thüringer HC), Shenia Minevskaja (TuS Metzingen), Kim Naidzinavicius (SG BBM Bietigheim), Isabell Roch (TuS Metzingen), Jennifer Rode (TSV Bayer 04 Leverkusen), Lea Rühter (Buxtehuder SV), Maike Schmelzer (Thüringer HC), Luisa Schulze (SG BBM Bietigheim), Xenia Smits (Metz HB/FRA), Alicia Stolle (Thüringer HC), Maren Weigel (TuS Metzingen), Marlene Zapf (TuS Metzingen), Mia Zschocke (TSV Bayer 04 Leverkusen)

Reserve: Lena Degenhardt (TV Nellingen), Selina Kalmbach (Neckarsulmer SU), Nele Kurzke (TSV Bayer 04 Leverkusen), Antje Lauenroth (SG BBM Bietigheim), Julia Maidhof (HSG Bensheim/Auerbach), Alexandra Mazzucco (Thüringer HC), Nele Reimer (Neckarsulmer SU), Maike Schirmer (Buxtehuder SV), Jennifer Souza (TSV Bayer 04 Leverkusen)