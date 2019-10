Kapselzerrung: Bürkis Einsatz gegen Inter gefährdet

Dortmund (SID) - Der Einsatz von Borussia Dortmunds Torhüter Roman Bürki im Champions-League-Spiel beim italienischen Topklub Inter Mailand am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) ist gefährdet. Der Schweizer habe eine Kapselzerrung im linken Knie erlitten, dennoch sei der Einsatz "nicht ausgeschlossen", teilte der BVB am Sonntag mit.

Borussia Dortmund bangt um Torhüter Roman Bürki © SID

Bürki war im Topspiel am Samstagabend gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) in der 71. Minute durch Marwin Hitz ersetzt worden. "Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Das war im Zweikampf in der ersten Halbzeit mit Breel (Embolo/d. Red.), wir sind Knie an Knie zusammengestoßen. Danach hatte ich richtig Schmerzen und habe versucht weiterzuspielen", sagte Bürki: "Als ich beim Eckball rausgelaufen bin in der zweiten Halbzeit, habe ich komplette Instabilität gespürt. Ich wusste danach, dass ich raus muss."