Karate in Minsk: Bitsch gewinnt Bronze

Minsk (SID) - Karateka Jana Bitsch (28) hat bei den Europaspielen in Minsk Bronze und damit die letzte deutsche Medaille bei den Titelkämpfen in Weißrussland gewonnen. Am letzten Wettkampftag verlor die Vizeweltmeisterin aus Waltershausen in der Gewichtsklasse bis 55 kg gegen die Ukrainerin Anzhelika Terliuga im Kumite-Halbfinale mit 2:8.

Jana Bitsch holte in Minsk die Bronze-Medaille © SID

Die weiteren deutschen Kämpfer Noah Bitsch (bis 75 kg) und Shara Hubrich (bis 50 kg) schafften am Sonntag nicht den Sprung ins Halbfinale. Damit sicherte der Deutsche Karate Verband (DKV) zwei Medaillen in der weißrussischen Hauptstadt. Am Samstag hatte Welt- und Europameister Jonathan Horne (Kaiserslautern/über 84 kg) ebenfalls Bronze geholt.

Für das Team Deutschland sprangen bei der zweiten Auflage des umstrittenen Multisport-Events 26 Medaillen heraus: siebenmal Gold, sechsmal Silber und 13-mal Bronze.